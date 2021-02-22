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Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat'ta başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı"nın 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi.

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat'ta başlıyor
22 Şubat 2021 Pazartesi 19:21

Kahraman Mehmetçik, 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' için hazırlıklarını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

DİĞER KUVVET KOMUTANLIKLARIYLA MÜŞTEREK ÇALIŞILACAK

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

GERÇEĞİ ARATMAYACAK TATBİKAT

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat ta başlıyor #1

SU ÜSTÜ VE HAVA SAVUNMA ATIŞLARI YAPILACAK

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat ta başlıyor #2

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat ta başlıyor #3

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat ta başlıyor #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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