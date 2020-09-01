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Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Denizli'de Vali Ali Fuat Atik kendi kararını çiğnedi.

Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
01 Eylül 2020 Salı 10:31

Ülke genelinde başta maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak salgının yayılımı önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor.

KENDİ YASAĞINI KENDİ ÇİĞNEDİ

Bu illerden biri de valilik kararı ile Denizli oldu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, koronavirüs tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yaptı. Vali Atik'in denetimler sırasında maske takmaması ise dikkatleri çekti.

Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı

VATANDAŞLAR DA MASKELERİNİ ÇIKARDI

Valiyi karşılayan ve maskeli olan vatandaşların bir bölümünün ise daha sonra maskelerini çıkardıkları görüldü. Vali, Acıpayam İlçesin'deki Yeşilyuva mahallesinde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesinde de işçilerle yine maskesiz olarak görüştü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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