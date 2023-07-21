zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!

Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!

Marmaray'da intihar girişimi! Ortalık Feci Karıştı!
Admin
Admin
21 Temmuz 2023 Cuma 12:28

Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ı kullanmak isteyen yolcular, seferlerin çok fazla geciktiğini vurgulayarak şikayetlerini dile getirdi.

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda saat 11.20'de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

SEERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Otomobil tırın altına girdiği Feci kazada Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü Neye uğradığını anlayamadı
Otomobil tırın altına girdiği Feci kazada Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü Neye uğradığını anlayamadı
0
2023 Ziraat Emekli Promosyonu Ne Kadar?
2023 Ziraat Emekli Promosyonu Ne Kadar?
0
Ailelere aylık 1.250 TL! Hesaplara yatırılmaya başlandı! Hesaplarınızı Kontrol Edin
Ailelere aylık 1.250 TL! Hesaplara yatırılmaya başlandı! Hesaplarınızı Kontrol Edin
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.