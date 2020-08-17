Mansur Yavaş, ihaleli işlerdeki iddilara cevap vermek zorunda!

Akit’in yaptığı araştırmaya göre; yeterliliğe, tecrübeye ve iş bitirmeye bakmayan İBB’ye bağlı İSBAK’ın sipariş usulü 6 farklı işletmeye kurulur kurulmaz 82 milyon 96 bin lira değerinde ihale verdiği tespit edildi.

Nefes kesen trafik

Akit’in elde ettiği bilgilere göre, 6 Aralık 2019 tarihinde kurulan Formnet Bilişim Teknoloji ve İstihdam Hizmetleri Şirketi’ne “Otomasyon Sistemleri Bakım Onarım İşletme Hizmeti Alımı” ihalesi verildi. 13 Temmuz’da yapılan iş için 7 milyon 566 bin lira ödendi. 11 Aralık 2019 tarihinde kurulan Winnet Bilgisayar Yazılım ve İstihdam Hizmetleri Şirketi’ne, “Trafik Bilgilendirme Ekranları, Görüntü ve Güvenlik Sistemleri Bakım Onarım Arıza Servis Hizmeti” ihalesi verildi. 02 Nisan’da yapılan iş için 6 milyon 802 bin 422 lira ödendi. 30 Aralık 2019 tarihinde kurulan Formnet İnfinidum İş Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne, “Simülasyon Modelleri ve Yol Ön Projeleri Hazırlanması” ihalesi verildi. 27 Mart’ta yapılan iş için 4 milyon 174 bin 950 lira ödendi.

Bir aylık şirketler

30 Aralık 2019 tarihinde kurulan Bildes Capture İş Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne, “2020 yılı Yıkama, Başüstü Seviye İşleri ve Periyodik Bakım Hizmetleri İşi” ihalesi verildi. 04 Şubat’ta yapılan iş için 8 milyon 218 bin 498 lira ödendi. 30 Aralık 2019 tarihinde kurulan Bildes Capture İş Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne “2020 yılı Ağır Bakım, Sensör ve Flaşör Hizmetleri İşi” ihalesi verildi. 03 Şubat’ta yapılan iş için 10 milyon 687 bin 905 lira ödendi.

30 Aralık 2019 tarihinde kurulan Formnet İnfinidum İş Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne, “UYM, EDS ve Tünel Arıza Servis Hizmetleri İşi” ihalesi verildi. 03 Şubat’ta yapılan iş için 14 milyon 498 bin lira ödendi. 30 Aralık 2019’da kurulan Formnet İnfinidum İş Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne, 13. 4 milyonluk “UYM, EDS ve Tünel İşletim Merkezleri Hizmetleri İşi” ihalesi verildi. 11 Aralık 2019’da kurulan İnfinidum Winnet İş Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne 10,3 milyonluk “Çevre Koruma Merkezi Sistemlerinin Bakım Onarım ve Arıza Servis Hizmetleri” ihalesi verildi. Aralık 2019 kuruluşlu şirketlerin, hizmet vermeye başladığı tarihinden birkaç gün sonra İBB’den iş almaya başlaması soru işaretlerine neden oldu.

Ankara'da 54 milyon

Dün sürmanşetten “Yavaş’ın peşkeşleri saç-baş yolduruyor” başlığıyla yayınladığımız haberde, Mansur Yavaş’ın şeffaflık vaadiyle canlı yayında yaptığı ihalelerin göstermelik olduğu belgelenmişti. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 5 farklı ihalenin hiçbir suretle canlı yayınlanmadığı, bu ihalelerin de adrese teslim olduğu anlaşılmıştı. Şeffaflık şovu yapan Yavaş’ın yandaşlarına peşkeş çektiği ihalelere toplamda, 54 milyon 109 bin lira ödediği gözler önüne serilmişti.