2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0
KOSGEB hibe başvurusu
KOSGEB hibe başvurusu
0

Maltepe'de belediyesinde Grev sona Erdi! Çöpler toplanıyor

Maltepe'de grevin sona ermesinin ardından çöplerin dolup taştığı cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret, 4 bin 700 lira oldu.

Maltepe'de belediyesinde Grev sona Erdi! Çöpler toplanıyor
02 Mart 2021 Salı 00:49

CHP'li belediyelerde başlayan grevler nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında aksamalar yaşandı.

Özellikle Maltepe ilçesinde yaşananlar ise 20 yıl öncesini hatırlattı.

Temizliğin çok önemli olduğu pandemi sürecinde, çöplerin toplanmaması ve çevreye yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

6 GÜN SONRA ANLAŞMA SAĞLANDI

Gelen büyük tepkilerin ardından Maltepe Belediyesi, işçilerin isteklerini 6 gün sonra kabul ederek 23 Şubat'ta başlayan grevi sonlandırdı.

Bu kararın ardından ilçede oluşan çöp dağları toplanmaya başladı. Çöp toplama çalışmaları ağırlıklı olarak ana arterlerde sürüyor.

Maltepe de çöpler toplanıyor #1

İBB DE DESTEK VERİYOR

Çalışmalara, İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) ekipleri de destek veriyor.

Maltepe de çöpler toplanıyor #2

EN DÜŞÜK ÜCRET

Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret, 4 bin 700 lira oldu.

Maltepe de çöpler toplanıyor #3

Maltepe de çöpler toplanıyor #4

Maltepe de çöpler toplanıyor #5

Maltepe de çöpler toplanıyor #6

İlginizi Çekebilir


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber