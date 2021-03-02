Maltepe'de belediyesinde Grev sona Erdi! Çöpler toplanıyor

Maltepe'de grevin sona ermesinin ardından çöplerin dolup taştığı cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret, 4 bin 700 lira oldu.

CHP'li belediyelerde başlayan grevler nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında aksamalar yaşandı. Özellikle Maltepe ilçesinde yaşananlar ise 20 yıl öncesini hatırlattı. Temizliğin çok önemli olduğu pandemi sürecinde, çöplerin toplanmaması ve çevreye yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız etti. 6 GÜN SONRA ANLAŞMA SAĞLANDI Gelen büyük tepkilerin ardından Maltepe Belediyesi, işçilerin isteklerini 6 gün sonra kabul ederek 23 Şubat'ta başlayan grevi sonlandırdı. Bu kararın ardından ilçede oluşan çöp dağları toplanmaya başladı. Çöp toplama çalışmaları ağırlıklı olarak ana arterlerde sürüyor. İBB DE DESTEK VERİYOR Çalışmalara, İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) ekipleri de destek veriyor. EN DÜŞÜK ÜCRET Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret, 4 bin 700 lira oldu. İlginizi Çekebilir

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