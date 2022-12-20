0
2
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bütçesinden yaklaşık 200 CHP’liye 1500 liralık spor ayakkabısı gönderdi. CHP’den yapılan açıklamada, ayakkabı hediyesi parti tarafından reddedildi.

Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi
Kamusaati
Kamusaati
20 Aralık 2022 Salı 17:03

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden ayakkabı gönderdi.

Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.

Belediye bütçesinden 200 partiliye 1500'er liralık ayakkabı gönderdi

Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, "Ayağınıza taş değmesin” sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.

Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki toplarken, CHP'den konuyla ilgili bir hamle geldi.

"Doğru bulmadık, iade edilecek"

Kılıç’ın bu hediyesi, CHP TBMM yönetiminden döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis'e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
0
Asgari ücrette karar günü
Asgari ücrette karar günü
0
Kayseri'de Okullar tatil mi 20 Aralık 2022 Salı Kar Tatili Var mı?
Kayseri'de Okullar tatil mi 20 Aralık 2022 Salı Kar Tatili Var mı?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.