Maliyetler aynı olmasına rağmen marketler ürünlere zam yapmaya devam ediyor

Dolar kuru değişmemesine rağmen her gün çok sayıda ürüne zam gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı öncesi, birçok ürünün fiyatının değiştirildiği ve söz konusu ürünlere zam uygulandığı görüldü.

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca çalışan gözü kulağı asgari ücrete gelecek olan zamma yöneltti. Her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın günlük geçimini ve alım gücünü gittikçe daha da zorlaştırıyor.

Kırmızı et, yumurta, peynir, kuruyemiş, deterjan, içecekler neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Asgari ücrete zam gelmeden hepsinin fiyatında artış yaşanması ise büyük tepki çekti. Kasap reyonunda çalışan bir yetkili et fiyatları için “Üzgünüm ama et 200 liradan aşağıya olmayacak” dedi.

Yüzde 100'e yakın zam

Banyoda mutfakta evin her yerinde temizlik için kullanılan bir çamaşır suyu 2022’ye 19 lira 90 kuruşluk fiyat ile başlamıştı, gün geçtikçe o da zamlandı fiyatı Ekim ayında 32 lira 90 kuruşa, Kasım ayında 37 lira 90 kuruşa, Aralık ayında 42 lira 90 kuruşa yükseldi.



32’li tuvalet kâğıdı ise sadece bir ay önce 120 liraya satılırken bugünkü satış fiyatı ise 200 lira oldu. Hatta bazı market ve markalarda 250 liraya kadar çıktı. Bir kilo çiğ köftenin fiyatı 2 ay önce 49 lira 90 kuruştu Aralık ayında ise 69 lira 90 kuruşa yükseldi.

Gazlı içecekler de zamlandı, 2021 yılında 9 lira 50 kuruş olan bir içecek 2022 yılında artık 30 lira zam oranı yüzde 200’ü aştı.

‘Fiyatlar maalesef çok pahalı’

Elindeki aldığı ürünün şu anda 34 lira olduğunu söyleyen marketteki bir müşteri aynı ürünü daha önce aldığında fiyatının 25 lira olduğunu belirterek ‘fiyatlar maalesef çok pahalı’ dedi.

Bununla birlikte birçok zincir marketler yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi temel gıda ürünleri fahiş fiyatla satmaya başladı. Özellikle market reyonlarında birçok ürüne günaşırı zam gelmesi tüketiciyi isyan ettirdi.

Bu süreçte, çeşitli marketler, ürünlere yeni fiyat belirlenmiş etiketleri çıkartarak sürekli olarak ürünlerin fiyatlarına zam yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan yeni fotoğraflarda ise, tekrardan birçok temel gıda ürününe büyük oranda zam yapıldığı ve yeni fiyat etiketlerinin eskisiyle değiştirildiği görüldü. Halihazırdaki asgari ücretle geçinemeyen vatandaşlar ise söz konusu bu görüntüye isyan etti.

İşte o ürünler: