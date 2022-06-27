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Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini öldüresiye dövdü

Ümraniye'de dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çocuğun babası tarafından darp edildi. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Darp sonrası yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini öldüresiye dövdü
Kamusaati
Kamusaati
27 Haziran 2022 Pazartesi 16:25

Geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de meydana gelen olayda iddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu işletme sahibi tarafından tacize uğradı. Kız çocuğunun yaşanan olayı babasına anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında darp etti.

MAHALLE SAKİNLERİ İDDİALARI YALANLADI

Market sahibi, aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden baba, konuya ilişkin şikayetçi olurken market sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise taciz iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Market sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"PARA ÜSTÜ VERİRKEN ELİ ELİNE DEĞMİŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Yuşa Eymen, "Market sahibi, para üstü verirken eli kızın eline değmiş. Kız da bu olayı babasına anlatmış. Kızın babası dükkana gelip market sahibini boynundan tutarak yere yatırdı. Tacizci diye bağırdıktan sonra da dövmeye başladı. Kısa süre sonra başka araçla gelen bir kişi de market sahibine saldırdı" diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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