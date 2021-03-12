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Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir çift mağarada cinsel ilişkiye girerken basıldı. Türkiye'de yaşanan olayda, çift nişanlı olduğunu söylemesine rağmen, şahıslar kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu.

Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi
12 Mart 2021 Cuma 12:41

Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'nin bir ilinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, mağarada cinsel ilişkiye giren çift kimliği belirsiz kişiler tarafından basılıyor.

KADINA İLİŞKİ TEKLİF ETTİLER

Çifti basan kişilerin, erkeğin defalarca 'Bir müsaade et üzerimizi düzeltelim' teklifine sert tepki gösterdikleri görülüyor. Videoya alan kişilerin basılan çifte, "Yüzünü göster, senin kafanı ezerim" gibi tehditler savurduğu videoda, kadına ilişki teklifi ettikleri de kameralara yansıdı.

Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi

"ÖYLE ŞEY OLUR MU, NİŞANLIYIZ BİZ"

İlişki teklifi karşısında şoke olan erkeğin, "Ayıp, öyle şey olur mu, nişanlıyız biz" dediği duyuluyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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