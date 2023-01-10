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Maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı 2023 yılında yüzde 30 oranında belirlendi. Zam oranı açıklaması ardından maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay içerisinde alacak. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
10 Ocak 2023 Salı 12:28

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak.

Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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