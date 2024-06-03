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LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
Admin
Admin
03 Haziran 2024 Pazartesi 16:15

Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,89 dolar civarına kadar düştü. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; LPG'ye salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.

  • Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.

  • Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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