Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, evinde Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.

Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Bülent Uygun’un ekibi Sivasspor, hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Gol yağmuruna sahne olan müsabakada lider Galatasaray, konuk ettiği rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 60'ta Hakim Ziyech, 38 ve 73'te Dries Mertens ve 59 ile 85'te Mauro Icardi attı. Sivasspor'un golü 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde en çok puan toplayan takım (93) rekorunu kırdı.

Sivasspor karşısındaki galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 96'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 7'e yükseltti. Sivasspor, 48 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Canlı Anlatım

Maç sonucu: Galatasaray 6-1 Sivasspor

92' Faulden sonra topa vuran Rey Manaj, sarı kart gördü.

91' Kaan Ayhan'ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruş kalenin yanından dışarıya gitti.

90' Sivasspor'da Samba Camara rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

89' Bu kez hızlı gelen ev sahibi ekipte Icardi, sol kanattaki Kerem'i gördü. Kerem bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı.

87' Rakibinden sıyrılan Tete ceza yayı üstünden kaleyi denedi. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

87' Sivasspor'da Bengali-Fode Koita sol kanatta bomboş durumdaki arkadaşını düşündü ancak pası Muslera'da kaldı.

85' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta kalabalık içinden sıyrılıp dışarıya çıkan Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

85’ Gol… Galatasaray 6-1 Sivasspor (Icardi)

84' Sivasspor'da Uğur Çiftçi iyi paslaşmalarla Galatasaray ceza sahasına girdi ancak ayağından açtığı topta Davinson Sanchez'i geçemedi.

82' Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Hakim Ziyech oyundan alındı. Tete ve Carlos Vinicius oyuna girdi.

81' Galatasaray, Icardi ile altıncı golü buldu ancak Arda Kardeşler, Icardi'nin Ali Şaşal'ın elinden alıp attığı golde faul tespit etti.

80' Derrick Köhn'ün sol kanattan Icardi'ye doğru pası Kerem Aktürkoğlu'na çarpıp auta gitti.

79' Hakim Ziyech'in ara pasında topu alan Barış Alper Yılmaz hızla ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu rakibinden kurtulup pasını içeriye çevirdi ancak top Sivassporlu oyuncularda kaldı.

78' Pasla kullanılan kornerde Berkan Kutlu'nun çaprazdan kaleye vuruşu direğin yanından oyun alanı dışına gitti.

78' Berkan Kutlu'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Aaron Appindangoye'nin dokunduğu top kornere gitti.

77' Sivasspor'da İbrahim Akdağ ve Murat Paluli oyundan alındı. Kerem Atakan Kesgin ve Mijo Caktas oyuna girdi.

75' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan düzgün ortasında Turgunbayev'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

74' Galatasaray'da Dries Mertens, Victor Nelsson ve Kerem Demirbay oyundan alındı. Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

73' Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi topu kafayla Mertens'in önüne indirdi. Belçikalı oyuncu harika bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

73’ Gol… Galatasaray 5-1 Sivasspor (Mertens)

71' VAR incelemesi sonrası Rey Manaj'ın attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

71' Charilaos Charisis'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rey Manaj topu düzgün bir vuruşla köşeden ağlara yolladı.

70' Gol Sivasspor, Rey Manaj ile skoru 4-2 yaptı.

69' Ali Şaşal Vural'ın uzun pasında Turgunbayev topu istediği gibi kontrol edemeyince kalesinden açılan Muslera topa sahip oldu.

68' Kalabalık gelen Sivasspor'da Rey Manaj'ın uzaktan şutu savunmadan geçmedi.

66' Kullanılan kornerde Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu isabetli olmadı.

66' Icardi'nin ara pasında ceza sahası içinden şutunu çeken Ziyech, Ali Şaşal'ı geçemedi. Ali Şaşal Vural'ın kurtardığı top kornere gitti.

65' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada Abdülkerim topu karşıladı.

64' Derrick Köhn'ün sol kanattan ortasında Mauro Icardi'nin yerden seken topa vuruşu farklı şekilde dışarıda.

63' Hızlı çıkan konuk ekipte Koita'nın sağdan pasında Charilaos Charisis kaleyi düşündü. Top direğin yanından dışarıya gitti.

62' Sivasspor'da Koita sağ çaprazdan ceza yayı üzerinde şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

60' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Lucas Torreira aradan Icardi'yi düşündü ancak savunma topun. geçmesine izin vermedi. Topu önünde bulan Ziyech uzaktan müthiş bir şut çıkararak topu ağlara yolladı.

60’ Gol… Galatasaray 4-1 Sivasspor (Ziyech)

59' Sağ kanattan gelen ortada rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural'ı çaresiz bıraktı.

59’ Gol… Galatasaray 3-1 Sivasspor (Icardi)

54' Turgunbayev'in kullandığı köşe vuruşunda Rey Manaj kafayla arkaya aşırttı. Caner Osmanpaşa arka direğe seken topa dokunarak topu ağlara yolladı.

54’ Gol… Galatasaray 2-1 Sivasspor (Caner)

54' Charilaos Charisis'in ceza sahası içine ortası Lucas Torreira'dan kornere gitti.

53' Ceza sahası içinde topu alan Ziyech sol çaprazdan vurdu ancak Ali Şaşal gole izin vermedi.

52' Kaleyi karşısına alan Hakim Ziyech ceza sahası dışından çok sert güzel vurdu. Ali Şaşal Vural aynı güzellikte topu kurtardı.

49' Hakim Ziyech'in koşu gösteren Mertens'e klas pasında Ali Şaşal kalesinden çıkıp topu aldı.

48' Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içine ortasında top Muslera'da kaldı.

47' Sağ kanattan çevrilen topta Mertens gelişine kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.

46' Sivasspor'da Caner Osmanpaşa ve Turgunbayev oyuna girerken, Achilleas Poungouras ve Bartuğ Elmaz oyundan alındı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Sivasspor

45' Sol kanattan gelen ortada Rey Manaj kalabalıktan sıyrılıp kaleyi denedi. Top Muslera'nın üzerine gitti.

44' Sivasspor hızlı çıkmak istedi ancak Arda Kardeşler, Bartuğ Elmaz'ın topu elle kontrol ettiğini işaret etti.

42' Abdülkerim'in derin pasında ceza sahası içine sarkan Köhn rakibi Achilleas Poungouras'tan sıyrılamadı.

38' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Mertens kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

38’ Gol… Galatasaray 2-0 Sivasspor (Mertens)

37' İbrahim'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi'nin kale önüne çevirdiği top Nelsson'dan döndü.

35' Barış Alper Yılmaz'ın orta-şut karışımı vuruşu doğrudan dışarıya gitti.

34' Hızlı çıkan Sivasspor'da Koita'nın son çizgiden içeriye çevirdiği top Muslera'da kaldı.

33' Galatasaray penaltı bekliyor. Sol kanatta Köhn'ün çıkardı pasta Icardi şutunu çektiği anda iki kişi arasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

30' Kullanılan köşe vuruşunda Camara ve Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Her iki oyuncu da sakatlık yaşıyor.

29' Hakim Ziyech'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında. Aaron Appindangoye topu kornere uzaklaştırdı.

28' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

27' Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın İbrahim Akdağ'a yaptığı harekete hakem Arda Kardeşler faul düdüğü çaldı.

26' Ceza sahası içinde Icardi'nin çıkardığı topa Torreira ayak içiyle gelişine vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

24' Sivassporlu oyuncuların kafayla kaleciye geri pasında Icardi son anda topa ayak koymak istedi ancak Ali Şaşal Vural topa sahip oldu.

23' Sol kanatta Uğur Çiftçi'nin getirdiği topta Manaj ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp kale önüne çevirdi. Muslera iyi uzayıp arka direğe giden topa sahip oldu.

22' Mertens'in sol kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın kale önünde kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Kerem Demirbay pozisyonun ardından korner bekliyor.

21' Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunu Rey Manaj ön direkte kafayla karşıladı.

20' Sol kanada atılan uzun topta topu alan Derrick Köhn'ün ortası Murat Paluli'ye çarpıp kornere gitti.

18' Hakim Ziyech'in pasında topu alan Köhn uzaklardan kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıda.

17' Sivasspor'da Galatasaray ceza sahası içine yollanan uzun top doğrudan dışarıya gitti.

16' Hızlı çıkan Sivasspor'da Charilaos Charisis sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

13' Ceza sahası içine gönderilen yüksek topta topu alan Manaj'ın vuruşu Derrick Köhn'den döndü.

11' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan ceza sahası içine girdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine çıkardığı pasta Ziyech düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

11’ Gol… Galatasaray 1-0 Sivasspor (Ziyech)

10' Sivasspor'da Uğur Çiftçi kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibi oyunda.

8' Sol kanat çizgisinde iki rakibinden sıyrılmak isteyen Rey Manaj topu kaybetti.

6' Barış Alper Yılmaz'ın pasında Köhn son çizgiden ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

4' Koita'nın indirdiği topta çok uzaklardan kaleyi deneyen Manaj'ın sert şutu kaleyi bulmadı.

2' Nelsson'un savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pası Ali Şaşal Vural'da kaldı.