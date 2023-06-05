0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı LGS oturumlarının sona ermesinin ardından LGS’ye giren öğrenciler LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamusaati
Kamusaati
05 Haziran 2023 Pazartesi 10:38

Liselere Geçiş Sınavı LGS ardından öğrenciler LGS puanına ve başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı LGS 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Öğrenciler LGS’den aldıkları puanlara göre liselere yerleştirilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kemal Kılıçdaroğlu'na Parti Meclisi'nden kurultay yetkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na Parti Meclisi'nden kurultay yetkisi
0
Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti
Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti
0
HDP kurultayında Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacak
HDP kurultayında Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.