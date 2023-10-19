Lavrov: Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için önerdiği "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov ayrıca Moskova ile Ankara'nın bu konuda temas halinde olduğunu da duyurdu. Hatırlanacağı üzere garantörlük formülünü ilk kez gündeme getiren kişi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmuştu.

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarının ardından Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Başkent Pyongyang'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Seok Hee ile bir araya gelen Lavrov, burada düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasını sonlandırmak için sunduğu "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyarette bulunduğu Kuzey Kore'de düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerine değinerek, "Sayın Bakan az önce Sovyetler Birliği'nin 75 yıl önce Kore'nin Japon sömürge yönetiminden kurtarılmasında nasıl önemli bir rol oynadığını, genç Kore devletini tanıyan, eğitim, ulusal ekonomi, bilim ve kültürün inşasında rol oynayan 2 ülkeden biri olduğunu söyledi.

"KARŞILIKLI DAYANIŞMAMIZ ÖZEL BİR ÖNEM KAZANIYOR"

Bizim ortak üzüntümüz son yıllarda yaşanan gelişmelerde birlikte Japon militarizminin ve ABD hegemonyasının hala ortada olduğunu göstermektedir. Batı sömürgeciliği tamamen Avrupalıların, ABD'lilerin ve Japonların ana görevi ve eylem yönü olmaya devam ediyor. Bu şartlarda tarihi, kardeşlik bağlarına dayanan karşılıklı dayanışmamız özel bir önem kazanıyor" dedi.

"MOSKOVA İLE ANKARA TEMAS HALİNDE"

Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduklarını da belirten Lavrov, Moskova ile Ankara'nın bu konuda temas halinde olduğunu duyurdu. "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Tam olarak ne kastedildiğini elbette bu konuda temas halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz." ifadesini kullanan Lavrov, her türlü yaklaşımın tarafların çıkarları dengesine dayanmasını ve birinin çıkarlarını başkalarının çıkarları pahasına empoze etmemesini savunduklarını işaret ederek "Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin inisiyatifi böyle bir dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız" diye konuştu.

HAKAN FİDAN GARANTÖRLÜK FORMÜLÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Teklifi ilk kez gündeme getiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan garantörlük formülünü şöyle özetlemişti; "Çıkış noktamız şu: Bu konunun sorumluluğunu, bölge ülkeleri üstlenmeli. Sistematik ayrıca tartışılır. Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin."