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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı
Kamusaati
Kamusaati
16 Aralık 2022 Cuma 22:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından duyurduğu paylaşımında, "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Burs sonuçları E-Devlet'te olacak

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamları açıkladı

Kabine toplantısının ardından gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devrim niteliğindeki yeni burs ve kredi rakamlarını açıkladı.

2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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