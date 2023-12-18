Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını ve füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu. Bakanlık, Kuzey Kore'nin eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bugün yerel saatle 08.24 sıralarında kıtalararası balistik füze fırlattığını, füzenin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü duyurdu.

FÜZE JAPON DENİZİ'NİN DOĞUSUNA DÜŞTÜ

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün sabah 08.24 sıralarında Kuzey Kore, Pyongyang bölgesinden kuzeydoğuya doğru kıtalararası balistik füze ateşledi. Şu anda ayrıntılar analiz ediliyor olsa da fırlatılan balistik füze yaklaşık 73 dakika boyunca uçtu ve saat 09.37 civarında Hokkaido'daki Okushiri Adası'nın yaklaşık 250 kilometre kuzeybatısında Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştü. Uçuş mesafesinin yaklaşık 1000 kilometre, maksimum irtifanın ise 6 bin kilometrenin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir" denildi.