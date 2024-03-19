0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
153
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.

Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm
Kamusaati
Kamusaati
19 Mart 2024 Salı 23:26

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde programlarını hızlandırdı.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI ALEVLENİYOR

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan İBB adayı Murat Kurum, seçimler öncesinde muhalefetin kendisini Kanal İstanbul üzerinden eleştirdiğini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ OLMAYAN İŞ BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Kurum, "Her gün soruyorlar. Çünkü soracakları hiçbir şey yok. Vaatlerini de anlatamıyorlar. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil" dedi.

MURAT KURUM'A ERDOĞAN SORUSU

Açıklaması üzerinden yöneltilen "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna ise Kurum "Derim tabii, niye demeyeyim?" yanıtını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
0
Ünlü restoran her an kapanabilir! Kabataş Erkek Lisesi bahçesindeki alanın işletmeye verilmesine mahkemeden ret
Ünlü restoran her an kapanabilir! Kabataş Erkek Lisesi bahçesindeki alanın işletmeye verilmesine mahkemeden ret
0
CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.