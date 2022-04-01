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Kurtlar Vadisi'nde de rol alan oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Mete Aymar karakteri ile bilinen 63 yaşındaki oyuncu İbrahim Gündoğan, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi'nde de rol alan oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti
Ömer
Ömer
01 Nisan 2022 Cuma 23:58

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu'daki Mete Aymar rolüyle hatırlanan İbrahim Gündoğan, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" sözleriyle duyurdu. Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.

İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Son dönemde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakteri ile adından söz ettiren Gündoğan, aslında birçok yapımda rol almış bir oyuncudur.

İlk olarak 1992'de Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar rolünü canlandırdı.

  • 2012-2014 Kurtlar Vadisi Pusu - Mete Aymar
  • 2011 Kurt Kanunu - Muharrem
  • 2011-2012 Kuzey Güney - Simay'ın Amcası
  • 2010 Lale Devri
  • 2009-2010 Kollama - Seslendirme
  • 2009 Kırık Kalpler
  • 2008 Üç Kağıtçılar - Seslendirme
  • 2009-2010 Tek Türkiye
  • 2007 Hakkını Helal Et - Seslendirme
  • 2006 Sevda Çiçeği
  • 2005 Beşinci Boyut
  • 2004 Melekler Adası
  • 2004 Kalp Gözü
  • 2004 Beni Bekledinse
  • 2002 Sır Kapısı
  • 2002 Kınalı Kar
  • 2000 Deliklanlı
  • 1999 Yılan Hikayesi
  • 1997 Ruhsar
  • 1994 Mutlugiller
  • 1992 Eda Hanım


Kaynak: Kamu Saati Özel
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