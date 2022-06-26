Kurban Bayramı'nın bu sene gerçekleşeceği tarih merak ediliyor. 2022 yılı Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatilinin kaç gün olacağı da sorgulanıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? İşte merak edilenler...

Kurban Bayramı tarihi ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından "Kurban Bayramı ne zaman?" sorgulamaları sık sık yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar bayramın idrak edeceği tarihi araştırırken, Diyanet tarafından takvim yayınlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 senesinde Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Bu sene bayramın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. Bayramın son günü ise 12 Temmuz 2022 tarihine denk gelecek.

2022 yılında Kurban Bayramının kaç gün süreceği de merak edildi. Takvime göre bayram arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil şeklinde kutlanacak. 9 gün olup olmayacağı merak edilen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı hakkında henüz bir açıklama yok. Ancak tatil resmi olarak toplamda 4,5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz günü sona erecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile toplamda tatilin 9 gün olabilme ihtimali de bulunmakta. Ancak henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İşte Kurban Bayramı günleri:

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün- 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı