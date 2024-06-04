Kurban bayramı tatili 9 gün oldu Cumhurbaşkanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran'da yapılan kabine toplantısının ardından kurban bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu.

Bayramın birinci günü 16 Haziran Pazar, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak. Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerininde İDARİ İZİN KAPSAMINA ALINARAK bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün oldu.

ayram tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramıyla ilgili turizm sektörünü hareketlendireceğine inandığım bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. (Kurban Bayramı) 20-21 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde 10 14 Haziran'da ödeyeceğiz.