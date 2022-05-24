Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Emekli Kurban bayramı ikramiyesine zam yapılacak mı?, Milyonlarca emekli vatandaş yılda 2 kez aldıkları emekli ikramiyelerinin ikincisi için bekleyişe başladı. Kurban bayramı emekli ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği ve ne kadar ödeneceği merak kazandı. Peki, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç lira olarak ödenecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

14 milyona yakın emekli Kurban Bayramı ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, dün kabine toplantısında konunun ele alınması ve karara bağlanması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında konuyla ilgili bir çalışmadan bahsetmedi ama Kurban Bayramında Kurbanlıkların fşyatının artması ve enflasyon durumu göz önüne alındığında Emekli Kurban İkramiyesinin 1100 liradan, net bir rakam olmamakla birlikte 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakama yükletileceği kulislerde konuşulmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Ancak henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli olmadı.

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?