Küçük esnafın vergi muafiyetinin ayrıntıları belli oldu

Küçük esnafın vergiden muaf olacağı daha önce açıklanmıştı. Uygulanacak vergi istisnasının detayları açıklandı.

Terzi, kaset satıcısı gibi bazı esnaf ve sanatkarlar, ciroları diğerlerine oranla daha düşük olduğu için basit usulde değerlendiriliyordu. Bu esnafın tuttuğu defterlerin sayısı az ve muhabeseci ödemeleri de daha küçük bütçeli oluyordu. Bu anlamda sahada faliyet gösteren 840 bin esnaf var. Küçük esnafın vergiden muaf olması da 840 bin kişinin desteklenmesi anlamına geliyor.

Kazançları basit usulde tespit edilen küçük esnafa yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Destekten yararlanmak için ödenen kira, hasılat, yazılan ve alınan fatura miktarına limit getirildi.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler yararlanacak

Buna göre, kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanıyor.

Defter tutulmayacak

AA'nın haberine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme ile defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor.

KDV ödenmeyecek

Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak ayrıca teslim ve hizmetleri de KDV'den istisna olacak.

Gelir vergisinden istisna tutulacak

Basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi.

Alınan ödemelere vergi tevkifatı uygulanmayacak

Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak.

Yıllık beyanname verilmeyecek

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecek.

Birden fazla iş sahibi kapsam dışında tutulacak

Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlar "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali sayılacak ve dolayısıyla basit usulden faydalanılamayacak.

Elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar dahil edilecek

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden faydalanabilecek.

Basit usul mükelleflerin bir de internette olması ihlal sayılmayacak

Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal etmeyecek.

YouTuberlar da basit usulden faydalanabilecek

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunmaları ayrıca basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel olmayacak.​​