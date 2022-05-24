KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2022 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE TAKVİM

KPSS başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınavları için başvuruların alınacağı tarihi ÖSYM duyurdu. Peki KPSS lisans başvuruları hangi tarihler arasında alınacak, sınavlar hangi tarihte başlayacak?

KPSS başvuru tarihleri sınavı katılacak olan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Adayların mezuniyet derecelerine göre üç farklı şekilde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim olarak üç ayrı sınav olarak gerçekleştiriliyor. KPSS sınavlarında Lisans sınavı için başvuru işlemleri Mayıs-Haziran ayı içerisinde Önlisans başvuruları, Ağustos ayı içerisinde ve son olarak Ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayı içerisinde alınacak.

KPSS 2022 LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2022 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları için başvurular 24 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru ücreti ve tüm detaylar belli olacak

2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2022 KPSS Önlisans başvuruları 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1-13 Eylül tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

2022 KPSS SINAV TARİHLERİ