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Köpekten kaçarken yola çıkan 8 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti

Adana'da köpekten kaçarken aniden yola çıkan 8 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed el Halil, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Köpekten kaçarken yola çıkan 8 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
29 Ocak 2023 Pazar 11:32

Dün Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil (8), karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil'i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük çocuğun koşarak yola çıktığı ve minibüsün çarptığı anlar yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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