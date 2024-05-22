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Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi

Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi

Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi
Admin
Admin
22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:37

Konya'nın Çumra ilçesinde, su kanalı üzerinde oluşan obruk anbean cep telefonu ile kaydedildi. Obruğun oluşmasıyla birlikte kanalın yakınındaki yolda 5 metrelik bir çökme meydana geldi. Olayın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Son yıllarda oluşan obruklarla gündeme gelen Konya'da obruğun oluşma anı bir çiftçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çumra ilçesinde meydana gelen olayda,Apa Barajı'nın su aktaran kanal tarafında obruk oluştu.

YİNE OBRUK YİNE KONYA

Yeraltı sularının fazla ve dengesiz kullanımı sebebiyle oluşan obruklar son yıllarda Konya'da fazlaca görülüyor. Çumra ilçesinde baraj kanalının yola yakın olan tarafında bir obruk oluştu. Obruk sonucu yolda 5 metrelik bir göçük oluşurken, baraj bölgesinde 47 metreküplük su kesildi. Bölgeye giden DSİ ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.

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