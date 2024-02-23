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Konya'da komşusunun 12 yaşındaki kızını istismar eden adama iyi hal indirimi uygulandı

Komşusunun 12 yaşındaki epilepsi hastası kızına cinsel istismarda bulunan adama, çıkarıldığı mahkemece iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da komşusunun 12 yaşındaki kızını istismar eden adama iyi hal indirimi uygulandı
Kamusaati
Kamusaati
23 Şubat 2024 Cuma 15:02

Konya'da komşusunun kızına cinsel tacizde bulunan adam hakkında istenen ceza belli oldu.

H.A., geçen yıl haziran ayında epilepsi hastası kızı 12 yaşındaki A.A. ve sık sık görüştükleri komşuları ile birlikte annesinin evine gitti.

İstismar ederken yakaladı

2 komşu aile, burada vakit geçirirken bir süre sonra mutfağa giden H.A., komşusu 55 yaşındaki Cengiz K.'nin kızı A.A.'yı dudağından öperken gördü.

H.A., gördükleri karşısında şoka uğrarken duruma tepki gösterip, kızıyla birlikte evine döndü.

Tutuklandı

Kızı ile konuşan ve Cengiz K.'nin çocuğuna yönelik cinsel tacizlerde bulunduğunu öğrenen H.A., polise gidip, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınıp, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cengiz K., tutuklandı.

Küçük kızın ifadesi alındı

Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan A.A., annesi ile babası işe gittiğinde komşuları N.K.'ye bırakıldığını söyledi.

A.A., N.K.'nin eşi Cengiz K.'nin zaman zaman kendisini öptüğünü, okşadığını, ısırdığını, cinsel bölgelerine dokunduğunu, cep telefonundan müstehcen görüntüler izlettiğini ve yaptıklarını anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi.

İddianameden

Cengiz K. hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, "A.A.'nın ifadeleri üzerine adli tıp uzmanınca yapılan incelemede mağdurun vücudunda morarmalar bulunduğu, mağdurun kıyafetlerinden alınan örneklerde şüpheli Cengiz K.'den alınan kan örnekleri karşılaştırıldığında kıyafetlerde şüpheliye ait DNA izleri tespit edildiği, şüphelinin cinsel istismar eyleminin adli tıp ve kriminal raporu tarafından doğrulandığı, şüphelinin 'nitelikli cinsel istismar' suçundan yargılanması talep olunur.” denildi.

Tutuklu yargılanan Cengiz K., karar duruşmasında hakkındaki iddiaları reddedip, beraatini istedi.

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