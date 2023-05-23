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Kontrolden çıkan otomobil markete dalalarak dehşet saçtı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil ve markette hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil markete dalalarak dehşet saçtı
Kamusaati
Kamusaati
23 Mayıs 2023 Salı 01:23

Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan yan yol güzergahına seyir eden İ.Y. idaresindeki 54 KZ 672 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması ile kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki markete daldı. Yaralananın olmadığı kaza anı ise marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada otomobil ve markette hasar meydana geldi.
Görüntülerde otomobilin manevra yaptığı esnada kontrolden çıktığı ve marketin dışında bulunan dondurma dolabına çarparak savrulduğu anlar yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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