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Kola Zamlı liste ortaya çıktı! 2.5 litrelik kola kaç lira olacak?

En çok tüketilen içecekler arasında gösterilen kolaya zam geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş zamlı listeyi paylaştı. Yeni listeye göre, kolanın litresi 25 liraya çıkarken, 2.5 litrelik kola ise 43 liraya yükseldi.

Kola Zamlı liste ortaya çıktı! 2.5 litrelik kola kaç lira olacak?
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2023 Salı 15:22

KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar en çok tüketilen içecekler arasında yer alan kolayı da etkiledi. Yeni yapılan zamla 2.5 litrelik kola, 43 liradan satılmaya başlandı. Söz konusu zamlı listeyi, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından paylaştı.

1 LİTRESİ 25 LİRA OLDU

"Son güncellenen vergi düzenlemesiyle raflara yansıyan kola zam geçişleri" diyerek tweet atan Aybaş'ın paylaştığı görselde, 2.5 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 43 liraya, 2.5 litrelik gazozun 41.5 liraya, 1.75 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 32 liraya ve 1 litrelik içeceklerin ise 25 liraya yükseldiği görüldü.

İşte Aybaş'ın paylaştığı o liste;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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