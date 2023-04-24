Kocaeli'de ağabeyini uykusunda cinsel organı ve boğazını keserek öldürmüştü! Katil kardeşin ilk vukuatı değilmiş

Kocaeli'de ağabeyini uykusunda boğazını ve cinsel organını keserek öldüren Emre Torun'la ilgili bir detaya daha ulaşıldı. Emre Torun'un altı yıl önce satın aldığı cep telefonu arızalanınca, mağazanı duvarına kamyonla daldığı ortaya çıktı. O dönemde gazetecilere olayı anlatan Torun, "Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu" dediği görüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Emre Torun (29) ile ağabeyi Murat Can Torun (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can Torun'u bıçaklayarak öldüren Emre Torun daha sonra evden kaçtı.

YOLDA GÖRDÜĞÜ POLİSLERE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre Torun şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre Torun gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can Torun'u olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

AĞABEYİNİN BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Emre Torun çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

KAMYONLA MAĞAZAYA DALMIŞ

Emre Torun'un altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi. Kazanın ertesi günü bölgeye giden gazetecilere durumu anlatan Emre Torun, "Mağazaya gittim. Kamyoneti de asfaltta çekemeyeceğim için girişe yakın bir yere çektim ve girdim içeri. İçeri girdikten sonra 'Yetkili bir kişiyle görüşebilir miyim' dedim. Ben bu telefonu buradan aldım ve elimde faturası vardı. İşte orada bana, 'Size yardımcı olamayız. Sizi başka yere göndereceğiz' dediler. Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu" dedi.

"BABAM BENİ EVE ALMIYOR, DIŞARIDA KALDIM"

Elektronik mağazaya girmeden önce çevredeki vatandaşları uyardığını belirten Torun, "Benim önümde araçlar vardı, ben de dedim ki 'Abicim çıkın buradan, dönerken çarpabilir'. Arabaları çektirdim. İnsanlara, 'Araba büyük, çarpabilir. Kendinize dikkat edin. Ben acemi şoförüm' dedim. Ben babamla gidiyordum geliyordum sıkıntı olmuyordu. Babamsız gittim, böyle bir sıkıntı oldu. Şuan babam beni eve almıyor, dışarıda kaldım" diye konuştu.