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Kızıldeniz'de gerilim büyüyor! ABD ve İngiltere hava kuvvetleri, Yemen'in 5 şehrini vurdu

Kızıldeniz'deki gerilim bir an olsun düşmüyor. ABD ve İngiltere orduları, Yemen'in Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerine hava saldırısı düzenledi. ABD tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine alınan Husilere ait medya kurumundan yapılan açıklamada saldırılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'de gerilim büyüyor! ABD ve İngiltere hava kuvvetleri, Yemen'in 5 şehrini vurdu
Kamusaati
Kamusaati
18 Ocak 2024 Perşembe 21:12

ABD ve İngiltere hava kuvvetleri, Yemen'in Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerine hava saldırısı düzenledi. Husilere bağlı medya kurumundan yapılan açıklamada saldırılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İNGİLTERE VE ABD 5 KENTİ VURDU

Husilere bağlı SABA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. ABD ve İngiltere savaş uçakları, Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldı. Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

DENİZ FÜZESİYLE DOĞRUDAN HEDEF ALDILAR

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurmuştu. ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

HUSİLER TERÖR LİSTESİNE EKLENDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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