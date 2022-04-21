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Kız yurdunda feci ölüm! Sigara içmek için sandalyeye çıktı, dengesini kaybedince 7. kattan aşağı düştü

Malatya'da 13 katlı bir kız yurdunun 7'nci katından düşen 20 yaşındaki M.Y. hayatını kaybetti. Olay anında genç kızın yanında bulunan arkadaşları, M.Y.'nin sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

Kız yurdunda feci ölüm! Sigara içmek için sandalyeye çıktı, dengesini kaybedince 7. kattan aşağı düştü
Kamusaati
Kamusaati
21 Nisan 2022 Perşembe 10:33

20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda iddiaya göre, M.Y. yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı.

SİGARA İÇERKEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay esnasında M.Y.'nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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