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'Kız ve erkek öğrenciler yan yana oturmasınlar' denilmişti! Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Açıklamada, 'Dün basında yer alan Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmıştır' denildi.

'Kız ve erkek öğrenciler yan yana oturmasınlar' denilmişti! Soruşturma başlatıldı
Ömer
Ömer
23 Mart 2022 Çarşamba 11:37

Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma
başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Bursa'nın Osmangazi İlçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, erkek ve kız öğrencilerin sıralara yan yana oturtulmaması için okul öğretmenlerine resmi evrak gönderdi.

Akın'ın öğretmenlere gönderdiği evrakta şu ifadelere yer verildi: "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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