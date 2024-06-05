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Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 10:01

Yalova'da denize giren ve bir dubanın üzerinde uykuya dalan 4 kişi, dubanın halatlardan kopması sonucu açığa sürüklendi. Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında bulan 4 arkadaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

UYANIR UYANMAZ YARIM İSTEDİLER

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı. Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.

DUBAYI TESPİT EDEN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi.

4 ARKADAŞ BOT YARDIMIYLA KURTARILDI

Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yaşanan bu ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

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