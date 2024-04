Kırmızı ete zam: Et ve Süt Kurumu fiyatlarda artışa gitti

Karkas kesim fiyatları yükselmeye devam ederken, Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.

Et fiyatlarında yaşanan artışa bir yenisi daha eklendi...

Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişle temel besin kaynaklarının fiyatları da yükseliyor.

Bu kapsamda ete bir zam daha geldi.

Yüzde 25 zam geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

Değişiklik bu sabahtan itibaren geçerli oldu

Yapılan değişimle birlikte zamlı fiyatlar bu sabahtan itibaren geçerli oldu.

İşte yeni fiyatlar

ESK'de kıyma kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı kilogram fiyatı 259 liradan satılıyordu.

Yüzde 25 zamla birlikte kıymanın kilo fiyatının 286,25 liraya, kuşbaşının kilo fiyatının ise 323,75 liraya çıkması bekleniyor.

Marketlere satılan ithal et fiyatında artışa gidilmedi

Et ve Süt Kurumu, bilindiği üzere et fiyatlarına müdahale etmek için kasaplık hayvan ithalatının yanında karkas et ithalatı da yapıyor.

İthal edilen karkas etler de marketlere ve sanayicilere satılıyor.

Marketlere ithal karkas etler 235 liradan satılırken, sanayiciye 245 liradan veriliyordu.

Marketlere satılan ithal karkas et fiyatlarında bir artış yapılmazken, sanayiciye satılan karkas et fiyatlarında artışa gidildi.