Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

Kiralarla ilgili ses getirecek talep! Gerçekleşirse esnaf bayram eder

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den dükkan ve iş yeri kiralarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Palandöken, iş yeri kiralarının belli bir süre sınırlandırılmasını isteyerek, "Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Kiralarla ilgili ses getirecek talep! Gerçekleşirse esnaf bayram eder
Kamusaati
Kamusaati
06 Ocak 2023 Cuma 21:50

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranının konutlardaki gibi sınırlandırılmasını talep etti. Palandöken, yazılı açıklamasında, dükkan ve iş yeri kira artış oranlarının esnafın belini büktüğünü belirtti.

TAŞINMA MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.

"YÜZDE 25 SINIRLAMA GETİRİLSİN"

Esnafın artık dükkan kiralarındaki artışı kaldıramayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "İş yeri kiraları belli bir süre sabitlenmeli. Bir tarafta elektrik, doğal gaz faturaları, diğer tarafta iş yeri kiraları. Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, kantin kiralarını yüzde 25 oranıyla sınırlandırdı, fiyatların yükselmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve vakıf iş yerleri için de bu uygulanırsa esnaf rahat eder."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Murat Kurum açıkladı: Sıra ikinci el konutlarda
Murat Kurum açıkladı: Sıra ikinci el konutlarda
0
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 Ocak Cumartesi 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 Ocak Cumartesi 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (7 Ocak Cumartesi) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (7 Ocak Cumartesi) Haftalık burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.