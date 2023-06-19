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Kirada yüzde 25 artış uygulaması sürecek

Kirada yüzde 25 artış uygulamasının süreceğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Kirada yüzde 25 artış uygulaması sürecek
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2023 Pazartesi 23:02

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmişti.

Bu duruma çözüm üretmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

Daha önce 2023'ün Temmuz ayına kadar uzatılan uygulamaya bir kez daha uzatma kararı geldi..

Çalışmalarla ilgili detay Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyuruldu.

Düzenleme uzatıldı

Bakan Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde 25 artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Düzenleme yetişmezse de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını da belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişemezse geriye dönük işletilecek. "


Kaynak: Kamu Saati Özel
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