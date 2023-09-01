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Kira sorununda zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor

Kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda yeni bir döneme giriliyor. Bugünden itibaren kiracısına karşı dava açmak isteyen ev sahipleri ya da ev sahibine karşı dava açmayı düşünen kiracılar önce arabulucuya başvurmak zorunda.

Kira sorununda zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor
Kamusaati
Kamusaati
01 Eylül 2023 Cuma 18:06

Konut kiralarındaki fahiş artışlar sebebiyle kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda artışlar yaşandı.

Bu tarz anlaşmazlıklarda tarafların önce ara bulucuya gitme dönemi bugünden itibaren başlıyor. Bugün yürürlüğe girecek olan uyguluma ile ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı sürecine geçilecek.

Uygulama ile yargının iş yükünde azalma olacak

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.

Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor.

Bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.

Uzlaşma sağlanamazsa mahkemeye gidilecek

Ara bulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

Arabulucu zorunluluğu bulunan uyuşmazlıklar

Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları arabuluculuk sürecine tabi olacak. Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması, ortaklığın giderilmesine yönelik uyuşmazlıklar için de başvurulabilecek.

Site, apartman yönetimlerinin aidat ödenmemesi nedeniyle başlatacakları icra takibi, komşu hakkı, kat malikleri kurul kararına uymayanlar aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zorunlu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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