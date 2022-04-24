Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde sigorta kutusunun kapağı açık unutuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik diye ziyaret ettiği evde sigorta kutusunun kapağının açık olması, sigortaların ziyaret öncesi mi indirildiği sorusunu akla getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir eve gitti…

Kılıçdaroğlu çiftinin ziyaret ettiği evin iddiaya göre elektriği kesikti.

‘Faturayı ödeyemedim’

Maddi imkansızlık yaşadığını söyleyen G.D., elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta oturduklarını söyledi.

Ancak bu ziyaretten ilginç bir detay kadraja yansıdı.

Kapağı açık unuttular

Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, evin salonunda yapılan sohbetin ardından ayaklandı ve dış kapı girişine geldi.

Taraflar mum eşliğinde ayaküstü sohbete koyulurken, bu anların fotoğrafları da çekildi.

Ancak o karelerden birinde kapının hemen üzerinde bulunan sigorta kutusunun kapağının açık olduğu görüldü.