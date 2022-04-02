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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan Tanju Özcan, gönlündeki iki ismi paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini belirte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Yüzde 100 kazanma şansı olan, elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan Tanju Özcan, gönlündeki iki ismi paylaştı
Ömer
Ömer
02 Nisan 2022 Cumartesi 00:09

Son dönemlerde yaptığı sivri çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında 2023 seçimleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NA OY VERMEDİM"

2014 yılınca CHP'den milletvekili iken, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermediğini belirten Özcan, "Benim hatta siyaseten en büyük pişmanlığım 2014 seçimlerinde ben milletvekiliydim. Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy veremedim, elim gitmedi. Geçersiz kullandım. Abdullah Gül'ün ismi konuşuluyor. Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı nasıl olabilir? Erdoğan'ın çakması Sayın Gül. Aslı varken çakmasına niye versinler? Benim aday olmak gibi bir isteğim yok ama artık bu iktidar sahipleri gitmeli. Halkın gönlünde taht kuramayan birisini aday olarak gösterirlerse ben bir seçenek olmaktan kaçınmam dedim" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTEMİYOR

2023 seçimleri için de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini açık bir şekilde beyan eden Özcan, "Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Yüzde 100 kazanma şansı olan, elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum. Defalarca demedi mi genel başkanlar aday olmamalı diye... Bugün ayrı yarın ayrı konuşan biri değil ki. 6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Hem tarafsız bir cumhurbaşkanından bahsedeceksiniz, hem de parti genel başkanlarının aday olmasından. Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama illaki aday olacağım diyorsa ona da oy veririm. Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok demiyorum ama kazanma şansları daha yüksek arkadaşlarımız varken... Kılıçdaroğlu seviliyor, yönetebileceğine de inanıyorum ama yönetmekle seçilmek arasında fark var. O yüzden seçilme ihtimali en yüksek olanın milletin beğenisine sunulmasını istiyorum" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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