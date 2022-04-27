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Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro! Vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi tepki çekti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'evinin elektriği 4 aydır kesik' iddiasıyla ziyaret ettiği ailenin elektriğinin olduğunu ortaya çıkarmıştı. Elektrik faturası provokasyonuyla gerçek dışı iddialarda bulunan CHP Liderinin ihtiyaç sahibi bir vatandaşı evinde ziyaret ettiği esnada ayakkabısını çıkarmaması sosyal medyada "Bir tiyatro daha" yorumlarına sebep oldu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği vatandaşın da ev ortamında ayakkabısıyla oturması "CHP'den yeni kurgu" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro! Vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi tepki çekti!
Kamusaati
Kamusaati
27 Nisan 2022 Çarşamba 20:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'evinin elektriği 4 aydır kesik' iddiasıyla ziyaret ettiği Güllü Demir'in elektriğinin olduğu ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun oyununu bozan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız' dedi.

Bakan Dönmez'in bu açıklamasına rağmen oyununu sürdürmekte kararlı olan CHP Liderine Dönmez'den delilleriyle yanıt geldi. Bakan Dönmez, 'Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir' açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası yalanını ortaya çıkardı.

'CHP'DEN YENİ KURGU'
CHP Liderinin elektrik faturası provokasyonu tepki çekmeye devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, 'Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro' yorumlarına sebep oldu. İhtiyaç sahibi bir vatandaşı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun eve ayakkabıyla girmesi tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği vatandaşın da ev ortamında ayakkabısıyla oturması sosyal medyada 'CHP'den yeni kurgu' şeklinde yorumlandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısını çıkarmadığı ziyaretine gelen tepkiler:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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