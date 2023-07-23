Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması! 10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmam...

Seçimlerde yenilgi üstüne yenilgi sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu "İstifa çağrıları" hakkında yorum yaptı. Kılıçdaroğlu, 10 cephede yara almış olsa da mücadeleyi asla bırakmayacağını vurguladı.

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

28 Mayıs günü sonuca bağlanan seçimlerin galibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekledi.

Öyle ki, Kılıçdaroğlu'nun bu yenilgisi sonrasında karşı mahalle karıştı.

Oylarını muhalefetten yana kullanan vatandaşlar, muhalif bilinen gazeteciler ve siyasiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiğini bastırdı.

Yenilgi hazımsızlığı yaşayan muhalefette ipler gerildikçe gerildi.

İstifa taleplerinden biri de, Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde "O benim oğlum gibi" diyerek nitelendirdiği İmamoğlu'ndan geldi...

"10 yenilgi alan teknik direktör 11'inci maçına çıkmaz"

Muhalefet kaotik günler geçirirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet yazarlarına verdiği yanıtlar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11'inci maçına çıkmaz. İstifa çağrılarına ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Ben taraftarların el ele tutuşmasını sağlamaya çalışıyorum"

İşte Kılıçdaroğlu'nun şaşırtmayan cevabı;

Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörü olarak birinin diğerini yenmesini sağlamaya çalışmıyorum; Tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum. Rakip taraftarların el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbileri el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum.

"10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Eder."