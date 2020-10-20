Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alınmıştı. Tacize maruz kalan genç kadının ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

"KORUMAK İÇİN YANINDA YÜRÜDÜM"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi, tek amacım kendisini korumaktı. Bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım, beni linç ettiler. İşimden ve evimden oldum" demişti.

"BACAĞIMI ELLEDİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Sabah'ın haberine göre ifadesine başvurulan genç kadın, Sezer T. ile Taksim metroda karşılaştıklarını, genç adamın önce metroda kendisiyle tanışmak istediğini fakat kendisinin bu teklifi kabul etmeyerek koltuğunu değiştirdiğini kaydetti. 25 yaşındaki Ö.K., "Metrodan çıktıktan sonra beni takip etmeye başladı. Ben izimi kaybettirmek için cadde üzerinde bulunan bir mağazaya girdim. Mağazadan çıktıktan sonra bir apartmanın önünde oturmaya başladım. Gelip benim bacağımı elledi. Ben hızlıca kalkıp yürürken polisler beni durdurdu. Şikâyetçiyim" demişti.

13 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Savcılık, Sezer T. hakkında, 'cinsel taciz ve cinsel saldırı' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İddianamede, Sezer T.'nin genç kadını adım adım takip ederek, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği anlatılmıştı.

"GÖZLERİ KÖTÜYDÜ MERAKTAN TAKİP ETTİM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunmasını yapan S.T. "Olay günü Beyoğlu'na gidiyordum. Orada bir otele vereceğim vardı. Bu sırada müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı, benni duymaz diye yanına oturdum. Müştekiye karşı herhangi bir temasım olmadı. Kendisini ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüm. Ve yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME 'TUTUKLULUK HALİNE DEVAM' DEDİ

Mahkeme, müşteki Ö.K'nin bir sonraki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.