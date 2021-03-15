Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Düzce'nin Kaynaşlı'ya bağlı Üçköprü Köyü'ndesaat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Afgan gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M'ye cinsel tacizde bulundu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M, Nur Muhammet'i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Nur Muhammet'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı