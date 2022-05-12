Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı

Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından tüm milletvekillerini İstanbul parti binasına çağırdı. Kendisi de çağrısının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu karşıladı Türk Hava Yolları'nın TK2159 sefer sayılı uçağıyla 18.00'da İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı. İmamoğlu ile aynı araca bindiler Basın mensuplarına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte bindiği araçla havalimanından CHP İl Başkanlığı'na hareket etti. DHA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapması bekleniyor. Karadeniz gezisinden sonra ilk kare Kılıçdaroğlu'nun konuşması merak edilirken parti içinde İmamoğlu'nun büyük rahatsızlık yaratan Karadeniz gezisinden sonra ikili ilk kez bir araya gelerek görüntü vermiş oldu.

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