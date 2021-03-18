Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu

İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde bir kadın kocası ile dağa tırmandığı sırada, Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini ve Mohammad Watandoost isimli adamlar, çiftin yolunu kesip kocayı ağaca bağladı. 4 adam eşinin gözü önünde kadına tecavüz etti. Tecavüzcülerin sonu ise idam sehpası oldu.