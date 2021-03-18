engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP'li Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu
18 Mart 2021 Perşembe 10:27

'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto eylemi gerçekleştirmişti.

HDP'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ÜLKEDE DEMOKRASİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan HDP ye geçmiş olsun telefonu #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber