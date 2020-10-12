Kayserili yeni açılan mekanı konuşuyor,Şimdiden büyük takdir topladı!

Kayseri'ye yaklaşık 30-35 km uzaklıkta bile olsa Kayserili özellikle haftasonları o mekanı tercih etti!

Kayseri'nin merkez ilçelerinden biri olan İncesu ilçesine açılan İncesu MARİNA,bu kadar kısa zamanda ilçe tarihinde görülmeyen bir rekora imza attı.Belirli bir zamanda en çok ziyaret alan mekan olan İncesu Marina'ya ilgi her geçen gün artıyor..

HAFTASONU REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR!

Başkan İlmek'in seçim vaadlerinden biri olan İncesu Baraj projesi,İncesu Marina adında geçen aylarda hizmete girdi.Yıkılmış harap olmuş bir binayı sıfırdan ve belediyenin imkanları ile inanılmaz bir hale getiren İncesu belediyesi kısa sürede tüm Kayseri'de hatta çevre illere bile adını duyurdu.

Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan İncesu Marina,Kayseri'den ve çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağarlıyor.Bunun sonucu olarak da İncesu Marina özellikle ilçe tarihinde görülmeyen bir ziyaretçi akımına uğradı..İncesu derebağ mevki trafiği,adeta Kayseri merkezdeki trafiği andırdı..!

PEKİ BU KADAR KISA ZAMANDA BU PROJE NEDEN BU KADAR ÇOK TUTTU?

Bazı vatandaşlar ve uzmanlar bu soruya şu şekilde cevap verdiler.

1.Halkın Mustafa İlmek'e sonsuz güveni.İncesu ilçemizde çok sevilen bir belediye başkanı olan Mustafa İlmek'in yanlış ya da hatalı bir proje için emek vermeyeceğini düşünenler oldukça fazla.Halkın bu kadar güvenini toplamış bir başkanın bu projeye bizzat imza atması,halkın İncesu Marina'ya olan güvenini fazlası ile artırdı.

2-Bir şirket ya da şahıs işletmesi değil bizzat belediye imkanları ile inşa edilmesi ve işletilmesi.Bu da halk tarafından olumlu görüldü..

3-Çalışanlarının inanılmaz motivasyonu..Çalışanlar sanki 40 yıldır ultra lüks bir otelde çalışan bir personel gibiler..Her biri gelen ziyaretçilere çok çok önem veriyorlar ve hizmette kusursuzlar.

4-Geleneksel lezzetler..Organik doğal besinler..Sunum şekli..Kayseri'de birçok restaurant'da bulamayacağınız lezzetler.

5-Mekanın bulunduğu konum..Kayseri'de pek de rastlayamayacağınız doğa içinde müthiş bir havaya sahip bir konuma sahip İncesu Marina,doğa ile iç içe ,gelen ziyaretçilere farklı bir tecrübe sunuyor..

6-Yine İncesu derebağ mevkiinin en güzel yerlerinden biri olan bu mekan,İncesu barajının hemen kıyısında.Böylelikle bir deniz kenarını anımsatan görüntü ve müthiş doğa çok özel zamanlar geçirmenizi sağlıyor.

7-Bizzat belediyenin işletmesi olduğu için ekonomik olarak da sizi yormuyor.Her kesimden her vatandaşın bu mekanda uygun fiyatlarla hem doğa ile iç içe hemde çok özel yöresel lezzetleri tatmalarını sağlıyor hem de güzel bir zaman geçirmelerini sağlıyor.

8-Pandemi yani salgın faktörü..İnsanlar özellikle salgın dönemi yaşadığımız bu zor günlerde AVM vb benzeri yerlerin yerine, daha çok açık hava da doğa ile başbaşa su kenarında vakit geçirmek istiyor..Bu özelliklerin tamamı da İncesu Marina'da var..Bu sayede vatandaş, hem sağlıklarını riske atmıyor hem de farklı mekanlar,tatlar,manzaralar ile tanışıyor.

9-İncesu Marina'da covid-19 salgınına karşı çok ciddi önlemler alınmış.Bizzat bunu yerinde gittik gördük.Maske,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına o kadar uyuluyor ki, ilgili personel ziyaretçilerini rahatsız etmeden bunu birebir takip ediyor..Oysaki Türkiye'deki birçok mekanda malesef bu kurallara uyulmuyor.Bu kurallara bu kadar sadık kalınan mekan,salgın korkusunun olmadığı,ziyaretçilerine sağlıklı bir ortam sunuyor.

KAYNAK: kamusaati.com - YAKUT DİJİTAL YATIRIMLAR