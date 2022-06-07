Kayseri İncesu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" Öğrencilerin Yetenekli Gösterileriyle açıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi"nin açılışı yapıldı.İncesu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'ndaki açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Seyfi Yılmaz, Belediye Başkanı, daire amirleri, kurs öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Protokolün sergi açılışını yapmasının ardandan, kursiyerlerin el emeği ürünleri yer aldı.Öğrencilerin halk oyunu gösterileri, Keman gösterileri ve sergi gezisi etkinliği büyük ilgi gördü.
Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Seyfi Yılmaz ve Öğrencileri
Kayseri İncesu İlçesi, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda açıldı. Açılışa, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Seyfi Yılmaz, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri yer aldı.
İncesu Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 6 ay gibi kısa bir sürede keman kursuna başlayan 15 Öğrencinin tamamı keman çalmaya başladı.Ayrıca okulun 3.sınıf öğrencilerinden oluşan 16 öğrenci halk oyunları kursunu tamamlayarak çeşitli yörelerden halay gösterileri yaptılar.
Öğrencilerin halk oyunu gösterileri özel yetenekli keman gösterilerinin hemen ardından ürünlerin yer aldığı stantlar ilgiyle gezildi.