Kayseri'de Şehir İçi Toplu Taşıma Sudan Ucuz Helal Olsun Memduh BAŞKAN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma yapılan zam sonrası bazı siyasi partilerden yapılan eleştirilere karşı açıklama yapıldı.

2022 YILINDA 600 MİLYON TL ZARARI BELEDİYE KARŞILADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında toplam 600 milyon TL ulaşıma ilave destek sağlayarak, maliyetleri sübvanse etmiştir.

2023 YILINDA ORTALAMA 1 MİLYAR LİRA ZARARI DA BELEDİYE KARŞILAYACAK

2023 yılı Ocak ayı itibariyle yolcu başı maliyet 10.5 TL seviyesine çıkmıştır. Gelirin giderleri karşılaması oranına göre 2023 yılında toplam sübvanse edilmesi gereken tutar 1 milyar 160 milyon TL olarak öngörülmektedir. Son fiyat güncellemesi ile elde edilecek gelirin 165 milyon TL olarak gerçekleşeceği düşünüldüğünde yolcu maliyetlerinin belediye tarafından karşılanması amaçlı sübvanse tutarı 2023 yılında 1 milyar TL’ye ulaşacaktır. Yani, Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşa destek amaçlı ulaşımı 1 milyar TL destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ DİĞER İLLERE BAKILINCA EN UCUZ ULAŞIM SAĞLANAN ŞEHİRLER ARASINDA

Türkiye genelindeki toplu ulaşım tarifelerinin altında bir tarife uygulandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kafa karıştırmayı amaçlayan aynı siyasilerin de çok iyi bildiği Türkiye geneli toplu ulaşım fiyatlarını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Tam ücret İzmir’de 8.78 TL, Hatay’da 9 TL, Muğla’da 8.65 TL, Tekirdağ’da 8.50 TL’dir. İndirimli bilet fiyatları ise İzmir’de 3 TL, Hatay’da 6.03 TL, Muğla’da 5.40 TL ve Tekirdağ’da 5 TL’dir. Kayseri, bu fiyatların altında toplu ulaşım hizmeti sunarken 80 dakika içerisinde ücretsiz 2 aktarma hakkı da vermektedir. Söz konusu şehirlerde aktarma ücrete tabidir. Kayseri’de bir yetişkin 80 dakika içerisinde 2 aktarma yaptığında hiçbir bedel ödemezken, diğer söz konusu şehirler aktarmadan ya ücret alıyor ya da aktarma hizmeti vermiyor. İndirimli kart ücretlerinde de aynı durum söz konusudur. Ayrıca, Kayseri’de sunulan aylık abonman hizmeti de diğer şehirlere fark atmaktadır.

KAYSERİ'DE TAM BİLET FİYATI KİŞİ BAŞI 2,40, ÖĞRENCİ 0,8 KURUŞ OLACAK

Kayseri’de aylık 150 biniş tanımlı tam abonman kartı 360 TL iken, indirimli abonman kart ücreti de 120 TL’dir. Aylık tam abonman kart kullanan bir kişi 2.4 TL’ye ulaşım hizmeti alırken, indirimli abonman kart kullanan bir kişi de 0.8 TL’ye (80 kuruş) ulaşımdan faydalanmaktadır. Diğer büyükşehirlerin genelinde bu rakamlar çok daha fazla olup, bu tarz hizmet vermeyen belediyeler de azımsanmayacak sayıdadır. Toplu ulaşıma yönelik zihinleri bulandırmaya çalışan siyasiler ve ittifaklarının ortakları tarafından yönetilen belediyelerin ortalamasından daha uyguna ve vatandaşı düşünen bir yaklaşımla alternatifli ulaşım imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi “vatandaş” odaklı daha konforlu, daha hızlı, daha uygun ve daha güvenli ulaşım için çalışmaya devam edecektir. Siyasilerin de rakamlara göre hareket ederek değerlendirme yaparken insaflı ve vicdanlı davranmaları bu şehre yapacakları en büyük iyilik olacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı sübvanse etmeye devam ederek, siyasi ikbal peşinde koşup ucuz siyaset yapanlara rağmen hizmetkârı olduğu Kayserililerin menfaati doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı sübvanse etmeye devam ederek, siyasi ikbal peşinde koşup ucuz siyaset yapanlara rağmen hizmetkârı olduğu Kayserililerin menfaati doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde değişikliğe gidilmiş, tam bilet 8,5 lira, indirimli bilet ise 4,25 liraya yükseltilmişti. Yapılan zam sonrasında bazı siyasi parti üyeleri bu zamma tepki gösterdi. Yapılan eleştirilere karşı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen toplu ulaşım ücretlerine ilişkin bazı siyasiler tarafından açıklama yapılmış, Türkiye genelindeki toplu ulaşım tarifeleri yok sayılarak “siyasi çıkar” amaçlı popülist yaklaşımlar sergilenmiştir.

DİNİ BAYRAMLARDA KAYSERİDE ULAŞIM ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç halkla iç içe ve daima Kayseri halkını düşünmektedir öyle ki Dini bayramlarda bile insanlar sevdilerini rahatça ziyaret edebilsin tanıdıkla eş ile dost ile rahatça görüşebilsin diye Kayseri'de Bayram boyunca Ücretsiz Ulaşım Hizmeti vermektedir.