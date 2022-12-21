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Kayseri'de cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4. kattaki evde cam silen kadın bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'de cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
21 Aralık 2022 Çarşamba 17:36

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybederek binanın beton zeminine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

B.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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