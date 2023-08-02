Karısını öldüren polis memurunun ilk ifadesi: Olayı hatırlamıyorum

Bir sokak röportajında İran'dan geldiğini belirten bir kadın, "Ben İran'dan kaçtım buraya geldim. Burası da tam İran gibi oldu. Hiç fark yok, aynı gibi oldu maalesef" dedi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar genç kadını desteklerken, bazıları ise "O zaman ülkene dön" diyerek eleştirilerde bulundu.