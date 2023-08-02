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Karısını öldüren polis memurunun ilk ifadesi: Olayı hatırlamıyorum

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru Mürsel Ataklı, emniyetteki ifadesinde "Eşimle pikniğe gitmiştik. Ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum" dedi. Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karısını öldüren polis memurunun ilk ifadesi: Olayı hatırlamıyorum
Kamusaati
Kamusaati
02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:25

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulunan Gülten Ataklı'nın (35) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı (38), tutuklandı.

Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Ataklı'nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı.

Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mürsel Ataklı'nın ifadesinde eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gülten Ataklı'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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